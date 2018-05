© afp

Ligue 1

Lyon verléiert géint Strosbuerg mat 2:3 (Goler Lyon: Fekir an Aouar) a rutscht nees zeréck op déi 3. Plaz well Monaco zäitgläich mat 1:0 géint Saint-Etienne gewonnen huet duerch en Eelefmeter vum Fabinho. Strosbuerg bleift duerch dës Victoire, 1 Spilldag viru Schluss, secher an der Ligue 1. Lille gewënnt mat 2:1 géint Dijon duerch 2 Goler vum Mothiba an huet sech domadder och gerett a bleift an der Ligue 1.De PSG verléiert iwwerraschent mat 0:2 géint Rennes a Metz verléiert mat 0:2 géint Amiens. Metz steet io schonn als Ofsteiger fest.

Primera Division

A Spuenien sëtzt sech um zweetleschte Spilldag den Atletico Madrid mat 1:0 géint Getafe duerch a bleift soumat op der zweeter Plaz viru Real Madrid. De Gol konnt de Koke an der 8. Minutt schéissen. A Real Madrid deklasséiert Celta Vigo mat 6:0 duerch Goler vum Bale (2x), Isco, Hakimi, Kroos an en Selbstgol vum Gomez.