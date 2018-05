Bei der 13. Editioun vum ING-Nuetsmarathon huet de Kenianer ganz souverän gewonnen an dat an enger Zäit vun 2 Stonnen 12 Minutten an 10 Sekonnen.

E gëtt all Joer méi grouss den Nuets-Marathon! Um Samschdeg war en nees an der Stad. 16'000 Leefer a Leeferinne waren derbäi. Dat op de verschiddene Strecke vum Marathon, iwwert den hallwe Marathon, dem Team Run bis bei d'Kompetitioune fir d'Kanner.Och dëst Joer waren d'Kenianer bei den Hären nees d'Favoritten. Mam Edwin Kibet Kiptoo hat sech den 31 Joer alen Titelverdeedeger relativ kuerzfristeg béi dëser Editioun ageschriwwen a soumat krut de Gewënner vun 2015 an 2016, John Kipkorir Komen, staark Konkurrenz.An hei waren et vum Depart ewech dann och déi afrikanesch Leefer déi d'Course bestëmmt hunn. E klenge Grupp huet also den Tempo gemaach, mee et war haaptsächlech de Kenianer Mark Kangogo, dee forcéiert huet an ab dem Kilometer 25 konnt kee méi mat him mathalen an e war vun do un alleng un der Spëtzt, well den John Komen och huet misse lass loossen. De Gewënner vum leschte Joer, Edwin Kiptoo, konnt net mathalen a war erstaunlecherweis net un der Spëtzt vertrueden.Um Enn gewënnt de Mark Kangogo an enger Zäit vun 2 Stonnen 12 Sekonnen an 10 Sekonnen a verbessert domadder de Streckerekord ëm 47 Sekonnen.

Semi-Marathon

Beim Semi-Marathon war et denaus Eritrea deen an enger Zäit vun 1 Stonn 11 Minutten an 29 Sekonnen konnt gewannen. Zweeten an domat beschte Lëtzebuerger gëtt demat engem Retard vun 1 Minutt an 47 Sekonnen. Um Podium stoung nach de Fransous Hissam Aissa. Op déi 4. Plaz koum de Lëtzebuerger Christophe Kass.Bescht Damm gouf d'aus Däitschland. Zweeten a soumat bescht Lëtzebuergerin ass d'ginn.