Et war d'Spëtzepartie Beetebuerg géint Jonglënster déi ganz kloer erausgestach huet an déi sollt och d'Spannung halen déi se versprach huet. Si hu sech nämlech mat engem 2:2 getrennt a soumat gëtt de Championnat réischt um leschte Spilldag entscheed. An do muss Beetebuerg guer net méi untrieden wëll de Match géint Entente Lëntgen/Bissen hu si scho Forfait gewonnen. Jonglënster dogéint muss nach géint d'Entente Izeg/Kanech/Cebra untrieden.