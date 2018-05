© Kai Behrmann / Twitter

© AFP

Déi bekanntsten Auer an der Däitscher Futtball Bundesliga wäisst elo net méi un, zanter wéini den HSV an der Bundesliga ass, ma d'Joren, D'Deeg, d'Stonnen, d'Minutten an d'Sekonnen zanter der Grënnung vum Veräin am Joer 1887.Den Text nieft der Auer gouf och ugepasst. Hei steet elo net méi "An der Bundesliga zanter", elo ass ze liesen "Traditioun zanter".Zanter der Grënnung vun der Bundesliga war den Hamburger SV bis e Samschdeg den eenzege Veräin, deen nach ni huet missen an d'2. Bundesliga ofsteigen. No dëser Saison ass et elo awer esouwäit. Op der bekannter Auer war bis e Samschdeg ze liesen, zanter wéi vill Joren, Deeg, Stonnen, Minutten a Sekonnen de Veräin an der Bundesliga gespillt huet. Elo gouf d'Auer am Stadion vum Bundesliga-Dino ëmgestallt.