© Gilles Carlizzi

Rouspert verléiert an der leschter Sekonn wichteg Punkten am Ofstigskampf.

Union Titus Péiteng - Jeunesse Esch 1:0

© Michele Pugliese

No der 4:0 Victoire vun der Jeunesse leschte Sonndeg géint Stroossen, wollten déi Escher hir gutt Form géint Union Titus Péiteng confirméieren. Ma d'Gäscht hunn awer well no 25 Minutten an de saueren Apel misste bäissen. Et war de Bojic, deen seng Faarwen an der 25. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht huet. Déi 2. Halschecht waren et déi Escher, déi op den Ausgläich gedréckt hunn. An der 59. Minutt huet dem Deidda seng Flank op den Potto awer kee fonnt an an der 61. kënnt et, duerch ee Feeler vun der Péitenger Defense, zu engem Konter, deen den Escher Stuerm awer net an ee Gol ëmmënze konnt. Weider sollt net méi vill geschéien, sou datt d'Escher Jeunesse mat 1:0 op Péiteng verléiere geet.

US Hueschtert - Progrès Nidderkuer 1:6

© Gilles Carlizzi

Nidderkuer huet vun Ufank un d'Partie diktéiert an hat no 5 Minutten eng éischt Chance, mee de Kornetzky konnt de Schoss vum Karapetian an de Corner-Aus deviéieren. An der 8. Minutt konnte si dunn awer eng éischte Kéier zouschloen. Den Olivier Thill huet ee Fräistouss vun der Säit an d'Mëtt bruecht an do war et de Karapetian, deen Nidderkuer mat engem präzise Kappball a Féierung brénge konnt. Obwuel d'Equipe vun Nidderkuer d'Partie am Grëff hat, sinn déi Hueschterter ëmmer besser an de Match komm. An der 40. Minutt leet den Drif, no engem gudden Dribbling de Ball centre en retrait op de Wang, deen den 1:1 markéiere konnt - mat dësem Resultat goung et dann och an den Téi. Duerno ass Nidderkuer awer besser an de Match komm: No 54 Minutten stoung et 1:2 fir déi Schwaarzgiel. E bësse glécklech lant de Ball am Gol vum Hueschterter Keeper, dat no enger mëssgléckter Flank vum Kerger. Nodeems Hueschtert, an de Persoune vum Bouchibti an Desevic, d'Chance op den 2:2 net wouergeholl huet, waren et déi Nidderkuerer déi de Score an der 71. Minutt op 1:3 an an der 75. séier op 1:4 eropschrauwe konnten. D'Goler schéissen den De Almeida an de Françoise. Deen ee Gol vum Karapetian an der 1. Halschecht war dem Georgier wuel net genuch, well et war hien, deen an der 79. den 1:5 an zwou Minutten duerno den 1:6 markéiert huet - Hattrick! Zwar hunn d'Hueschterter nach dat eent oder anert Liewenszeeche gewisen, mee de Match war gelaf.

RFCU Lëtzebuerg - FC Victoria Rouspert 2:2

© Joé Haas

D'Haushären, déi e Mëttwoch eréischt d'Finall vun der Coupe de Luxembourg erreecht hunn, konnten hir Form e Sonndeg schonns fréi an der Partie confirméieren, well no nëmme 5 Minutte konnte si a Féierung goen. De Werdel huet d'Vitess vum Jahier ënnerschat, well seng Pass op de Bürger am Gol gouf vum Jahier ofgefaangen an de Buteur huet d'Ekipp vum Trainer Patrick Grettnich a Féierung bruecht. Kee gudden Ufank fir Rouspert, déi am Ofstigskampf all Punkt gebrauche kënnen. 20 Minutten drop konnt d'Victoria awer ausgläichen, dat an der Persoun vum Lascak, deen no engem Sprint eleng virum Ruffier stoung an dësem keng Chance gelooss huet - 1:1 no 45 Minutten. Et war d'Victoria vu Rouspert, déi an der 2. Halschecht weider op de Gas gedréckt huet. De Weyrich huet säi Gléck net nëmmen an der 59., ma och an der 62. Minutt probéiert, mee huet bei der zweeter Aktioun just de Potto geroden. Op Konterattack hin, war et an der 69. Minutt um Rouspert Kasel, dee mat sengem Schoss neelech laanscht de Gol geschoss huet. Den 1:2 fir Rouspert houng an der Luucht - dat hat sech wuel och de Weyrich geduecht, deen d'Victoria an der 77. Minutt a Féierung brénge konnt. No engem staarke Match vun de Rousperter, ginn si an der 90. Minutt dach nach iwwerrascht. De Stater Bahloul zitt aus 20 Meter of a séchert dem Racing ee glécklechen 2:2. Rouspert verléiert soumat in extremis zwee wichteg Punkten am Kampf ëm den Ofstig.