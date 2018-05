© Shari Schenten

E Sonndeg war déi éischt Finall am nationale Basket-Championnat bei den Dammen. D'Finall gëtt am Modus Best-of-Three gespillt, dat heescht et brauch een zwou Victoiren, fir sech de Championstitel ze sécheren. D'Amicale Steesel ass Titelverdeedeger an hofft och dëst Joer op den Doublé.Déi éischt Finall e Sonndeg gouf zu Steesel gespillt an hei hunn d'Steeseler Dammen de bessere Start erwëscht. Si hunn de Rebound dominéiert an hu virun allem dovunner profitéiert, dass d'Damme vum T71 kaum een 2-Punkte-Worf getraff hunn. Aneschters huet dat bei den Dräier ausgesinn. 5 vu 7 beim T71 a 4 vun 8 bei der Amicale. Béides ganz gutt Zuelen, déi och fir de Score geschwat hunn, well nom 1. Véierel stoung et 24 zu 19 fir d'Amicale vu Steesel.Den amtéierende Champion huet am zweete Véierel dunn awer nees richteg gutt ugefaangen. Mat engem 5:0-Laf konnte si op 10 Punkten dovun zéien. Beim T71 ass weiderhin näischt gaangen, wat 2-Punkte-Wërf ugeet.D'Diddelenger Damme konnten awer nees liicht erukommen. Bis hei hinner konnte si sech virun allem op hir Amerikaner Kari Korver verloossen. An der Paus stoung et 40 op 34 fir d'Amicale vu Steesel.Zum Ufank vun der zweeter Hallschent ass dunn awer net méi vill gaange bei den Diddelenger Dammen. Ware si an der éischter Hallschent nach ganz staark bei den Dräier, esou ass an der zweeter Hallschent do net méi vill geschitt.D'Amicale huet un hirem Spill festgehalen a konnt esou d'Avance uerdentlech an d'Luucht schrauwen, esou dass si séier eng Avance vun iwwer 15 Punkten haten. Virun allem d'Mariesa Greene war an dëser Phas staark, si ass ëmmer nees ënnert de Kuerf gezunn a konnt esou vill Punkte markéieren. Mat enger Avance vu 17 Punkten ass Steesel an de leschte Véierel gaangen.Hei konnte si sech dunn esouguer eng Avance vun iwwer 20 Punkten erausspillen an hunn domat fir d'Virentscheedung gesuergt.Dono hu si et méi roueg ugoe gelooss an esou gewanne si um Enn déi éischt Finall mat 80 op 70 géint den T71 Diddeleng.Déi zweet Finall ass dann nächste Samschdeg zu Diddeleng, wou d'Amicale dann d'Chance huet, fir den Doublé perfekt ze maachen.