Saibene: "Unter dem Strich eine unglaublich erfolgreiche Saison, darauf können wir stolz sein." #DSCSVS — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 13. Mai 2018

Fir de Kont vum 34. an domat leschte Spilldag an der 2. Bundesliga kritt de Lëtzebuerger Trainer vun der Arminia Bielefeldee Punkt am Match géint den SV Sandhausen. D'Arminia kënnt an der Schlusstabell op eng gutt 4. Plaz a verpasst, mat engem Réckstand vun 8 Punkten op den Drëtten, de Relegatiounsmatch fir den Opstig an déi 1. Bundesliga.A Schweden feiert de Futtballnationalspillermat sengem Veräin IFK Norrköping eng 2:0-Victoire géint IFK Göteborg. De Lëtzebuerger ass an der 87. Minutt agewiesselt ginn.De Moldawesche Veräin Sheriff Tiraspol gewënnt d'Partie géint FC Zaria Balti mat 1:0. Destoung de ganze Match iwwer um Terrain.No dem Gewënn vun der Coupe séchert sech Legia Warschau, d'Formatioun ronderëm de, eng weider Victoire a kann um leschte Spilldag souguer nach den Doublé packen. Um Sonndeg Owend setzt sech d'Ekippvum Lëtzebuerger Defensiv-Allrounder mat 2:0 géint Gronik Zabrze duerch. De Philipps huet déi 90 Minutten duerchgespillt.