... a verpasst domat eppes, wat nach kenger spuenescher Ekipp gelongen ass, nämlech eng ganz Saison ouni Néierlag ze bleiwen.An deem memorabele Match um Sonndeg den Owend sinn net manner wéi 9 Goaler gefall, an der éischter spuenescher Liga, wuel gemierkt!De Boateng huet Levante doheem an der 9. Minutt a Féierung bruecht, an der 30. huet dunn dee selwechte Boateng och nach den 2:0 geschoss. Nach virun der Paus, an der 38. konnt de Coutinho op 1:2 verkierzen. Dat war awer net vir laang, well direkt no der Paus huet de Bardhi nees deen alen Ecart hiergestallt, hien trëfft fir den 3:1 fir Levante. Du goung et driwwer an drënner: An der 50. erhéicht de Boateng op 4.1, an der 56. trëfft de Bardhi du souguer nach fir de 5:1. Du koum awer eng Reaktioun vu Barcelona: 2:5 an der 59. duerch de Courinho, 3:5 an der 64, nach eng Kéier Coutinho, a 4.5 an der 70. duerch de Suarez.Duerno ass awer kee Goal méi gefall, esou datt Barça sech bei Levante mat 4:5 geschloe muss ginn an déi éischt Defaite am Championnat fir dës Saison kasséiert.Dee Coup de génie ass Barcelona also net gelongen, ma de Meeschtertitel hunn d'Katalane jo scho méi laang an der Täsch genee esou wéi de Rekord vu Matcher ouni Defaite um Stéck: Déi nei Mark läit elo bei 43 Stéck, virdru louch de Rekord bei 38 a war vu Real Sociedad San Sebastian (1979 bis 1980).