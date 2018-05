© pressphoto Archiv

Am Tennis huet de Gilles Muller e Méindeg beim ATP-Masters zu Roum gespillt. Dësen Tournoi zielt als Preparatioun op Roland-Garros.



Am éischten Tour krut de Gilles Muller et mam Slowen Aljaz Bedene ze dinn, aktuell Nummer 65 op der Welt. De Gilles Muller kënnt am neie Ranking op déi 35. Plaz. Hien ass domat ëm zwou Plazen no hanne geréckelt.



De Gilles Muller konnt an den entscheedende Situatiounen net reagéieren, esou huet hie vu sengen 9 Breakbäll nëmmen 1 genotzt. Aneschters gesäit dat aus beim Bedene, deen 3 vu senge 6 Breakbäll notze konnt.



Och beim Service wousst de Gilles Muller e Méindeg net richteg ze iwwerzeegen an esou ass et dem Lëtzebuerger net gelongen, fir den Tempo ze diktéieren.



No 1 Stonn an 28 Minutten huet de Bedene säin zweete Matchball genotzt, fir d'Partie mat 6:4 a 6:4 ze gewannen.

Als nächsten Tournoi huet de Muller elo mat Roland Garros, deen zweete Grand Slam vum Joer um Programm, deen den nächste Méindeg zu Paräis ufänkt.