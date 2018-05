Et war e Mega-Event an der Stad. E Marathon mat Dausende vun Leefer, Spectateuren an awer och Leit déi um Depart, der Arrivée an der Stéck hëllefen.

Kloer ass, dass déi éischt an all Kategorie jo genuch Opmierksamkeet kréien, mä déi déi ganz zum Schluss ukommen hunn et och mol verdéngt, dass iwwert se geschwat gëtt. Dofir kucke mer am Reportage, wien dann elo déi aller aller lescht Persoun war, déi an der Luxexpo ukomm ass a firwat si sech souguer nach gefreet huet, bal wéi wa se gewonnen hätt.



