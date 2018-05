© Val Wagner

Dat Ganzt zu Déifferdeng war e schläichende Prozess. Viru Jore war den FCD03 dee Veräin, deen uewe mat jonke Spiller vu Lëtzebuerg, respektiv aus dem eegene Club gespillt huet. Do wëll een och nees hikommen, esou den President vum FC Déifferdeng 03 Fabrizio Bei. De Fabrizio Bei ënnersträicht awer, dass dat net esou einfach wier. Et géing een elo iwwer 2-3 Joer probéieren, eppes Neies opzebauen.

Wéi geet et viru beim FCD03?/Reportage Franky Hippert



An de leschte Wochen huet een och ëmmer méi Stëmmen zu Déifferdeng héieren, déi gemengt hunn, datt de Club seng Identitéit duerch de General-Manager Jean-Philippe Caillet zum Deel verluer huet. Dat léisst de President awer net gëllen, et wier ëmmer esou, dass wann et éierens net esou richteg klappt, da géife béis Zongen ëmmer ee Verantwortleche sichen an an dësem Fall wier et op alle Fall net ubruecht d'Schold beim Jean-Philippe Caillet ze sichen, esou de Fabrizio Bei.Am Championnat ass Déifferdeng just 5., an der Coupe gouf een an der Halleffinall eliminéiert. Europäesch spillt een d'nächst Saison deemno net am Stade Municipal zu Uewerkuer. Wien op der Trainerbänk wäert setzen, soll sech an de nächsten Deeg decidéieren. Et hofft een nom leschte Spilldag een neien Trainer virzestellen, mat deem een dann op d'Zukunft opbaue wëll.Zu Déifferdeng kéint ee sech eisen Informatiounen no den Arno Bonvini gutt op der Trainerbänk virstellen. Wat d'Personalie vun de Spiller uginn, sot de Fabrizio Bei, datt hien dovun ausgeet, datt de Nicolas Perez bleift, am anere Fall géif et deen neie Club eng deier ginn an den FCD03 wär och interesséiert um Nationalgolkipp Ralph Schon, esou de President.