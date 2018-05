© pressphoto Archiv

Een, deen natierlech ganz glécklech iwwert de Match an d'Meeschterkroun war, ass de Mäze vum F91, de Flavio Becca.





De Flavio Becca um RTL-Mikro vum Serge Olmo



De Flavio Becca sot um RTL-Mikro, dass et gutt gedoen hätt, emol déi richteg Diddelenger Ekipp ze gesinn, déi esou dominéiert an et huet ee sech driwwer gefreet, esou vill Goler ze gesinn. Hien ass der Meenung, dass de Championstitel voll a ganz verdéngt un den F91 geet. De Knackpunkt wier d'Victoire zu Nidderkuer gewiescht.



Weider sot hien, dass hien ee Fan vun offensivem Futtball wier an dofir wier den Dino Toppmöller och nach zu Diddeleng op senger Positioun an no der nächster Saison géing een dann emol weiderkucken.

De Flavio Becca, dee jo och belsche Medien no bei Virton als Investisseur an Zukunft agéiere soll, wollt eis awer näischt dozou soen um Mikro vum Serge Olmo.