De leschte Weekend gouf no Barcelona (E) a Bompiso (P) déi 3. Manche an der Rallycross-Weltmeeschterschaft am belsche Mettet gefuer.

X

Bei richtegem Novemberwieder, 8°C moies an 10°C mëttes, haten awer nach knapp 30.000 Zuschauer de Wee op de Circuit Jules Tacheny fond a kruten an alle Kategorien (Touring Cars, RX2, Euro RX an World RX) spannende Motorsport gebueden.



© Jeannot Boesen / RTL.lu

Mat vun der Partie op dem schéine Circuit an der Belsch waren e puer Star-Pilote wéi den amtéierende Champion Johan Kristofferson, esou wéi den Ex Rallye-Champ Petter Solberg allebéid op hirem VW Polo GTI, den 9-fachen Rallye-Weltmeeschter Sébastien Loeb, esou wéi dat jong Talent Timmy Hansen op Peugeot 208, den Ex DTM-Champion Mattias Ekström, esou wéi de Lokalmatador François Duval op Audi S1, fir der nëmmen e puer ze nennen. Spannend Coursen a gediebelte Blech oder zerrappte Polyester goufen et an alle Kategorien.



© Jeannot Boesen / RTL.lu

Iwwersiicht vun der Resultater

Touring Car:

1.- Frederik Salsten (SWE) Citroën

2.- Steve Volders (BEL) Ford Fiesta

3.- Daniel Lundh (SWE) Volvo





RX2:

1.- Ben-Philip Gundersen (NOR) Ford Fiesta

2.- Sondre Evjen (NOR) Ford Fiesta

3.- Henrik Krogstad (NOR) Ford Fiesta





Euro RX:

1.- Anton Marklund (SWE) VW Polo

2.- Reinis Nitiss (LVA) Ford Fiesta

3.- Cyril Raymond (FRA) Peugeot 208









World RX:

1.- Sébastien Loeb (FRA) Peugeot 208

2.- Petter Solberg (NOR) VW Polo R

3.- Timmy Hansen (SWE) Peugeot 208



© Jeannot Boesen / RTL.lu

Domat féiert no dem 3. Laf an der Meeschterschaft de Johan Kristoffersson (75 Punkten) virum Sébastien Loeb (66 Punkten), Petter Solberg (65 Punkten), Andreas Bakkerud (61 Punkten) an Timmy Hansen (59 Punkten).

Et ass eng extrem spannend an interessant Kategorie vu Motorsport, déi et absolut der Wäert ass kucken ze goen.