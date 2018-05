X

ING-Nuetsmarathon 13. a 14. Editioun / Rep. Franky Hippert



Dëst Joer waren nees 1.000 Leefer méi zougelooss, wéi nach virun 12 Méint. Och wann den Organisateur elo schonn eng gewësse Routine huet, bedeit méi Sportler natierlech och méi Aarbecht. Et muss ee méi bestellen, méi opbauen an och d'Mechanismussen an der Organisatioun mussen ugepasst ginn, sou den Erich François.

Den Organisateur Erich François a seng Leit hu sech dann och fir d'Zukunft e Maximum, wat d'Zuel u Participanten ugeet, gesat. An den nächste Jore wëllt ee bis op 20.000 Leefer a Leeferinnen eropgoen, ma dat geschitt awer net vun haut op muer, mä et wëllt ee sech vill Zäit loossen, sou den Erich François.

De Marc Kangogo ass an 2 Stonnen 12 Minutten an 10 Sekonne jo en neie Streckerekord gelaf. D'Zuel 13, vun der 13. Editioun huet dem Nuets-Marathon also Gléck bruecht.

Den Erich François weess och, datt hie fir déi 14. Editioun nach ëmmer Verbesserunge ka maachen. D'Zil ass et an den nächste Joren zu den Top-Evenementer an der Europa ze ginn an dofir muss all Joer ëmmer nees u verschiddene Schrauwe gedréint ginn.

Den Datum fir déi 14. Editioun steet dann och scho fest. Den 1. Juni 2019. Fir déi 14. Editioun wëllt sech den Erich François nees eppes neies afale loossen, wat dat ass, gëtt awer nach net verroden.

An do kéint et eisen Informatiounen no esou sinn, datt d'nächst Joer am Kader vum Nuets-Marathon, eng Ironman-ähnlech Organisatioun, doran integréiert wär.