Vu lénks no riets: Ilkay Gündogan, Mesut Özil, Recep Tayyip Erdogan, Cenk Tosun. © afp

Dr. Michael Becker am RTL-Interview/Reportage Franky Hippert



Dat well si e Méindeg dem tierkesche President Recep Tayyip Erdoğan en Trikot iwwerreecht hunn. Eng ganz Rei Leit an Däitschland sinn der Meenung, datt de Bundestrainer déi zwee elo net méi hätt dierfen nominéieren.

Dorënner och den Dokter Michael Becker, Beroder vum fréiere Kapitän vun der Däitscher Futtballnationalekipp, dem Michael Ballack. Den Dokter Michael Becker huet ënnerstrach, dass wann hien am Jogi Löw senger Plaz gewiescht wier, dann hätt hien déi zwee Spiller sécherlech aus dem Kader gestrach. Och sportlech gesinn, wiere béid Spiller kee grousse Verloscht fir d'Ekipp gewiescht, well den Özil a wichtege Matcher net präsent wier an de Gündogan war och déi leschte Kéieren net dobäi an esou wier ee Feele vun him net weider opgefall, esou nach den Dokter Michael Becker.



Den Dokter Michael Becker ass net verwonnert, datt déi zwee Spiller fir d'WM geruff goufen. Op Transfertmakt.de ass nämlech ze liesen, datt Özil a Gündogan an der nämmlechter Beroderfirma sinn, wéi de Joachim Löw. Sportlech gesinn, kéint een iwwer d'Nominatioun nach diskutéieren, ma ewéi si an de leschten Deeg opgefall sinn, doriwwer kéint een net méi ewechkucken, esou den Dokter Michael Becker.



Wat déi zwee däitsch Nationalspiller sech erlaabt hunn, ass e schlecht Zeeche fir d'Zukunft, betount de Michael Becker. Et kéint een eng Persoun, ewéi den Erdogan net verherrlechen an domat hätte si sécherlech Schued ugeriicht.



Och e Beroder huet an esou engem Fall eng Responsabilitéit. E Spiller huet awer och ëmmer nëmmen dee Beroder, deen e verdéngt, seet den Dokter Michael Becker an do kéint ee bei deenen zwee Concernéierten net vill méi erwaarden. Anescht ass dat do scho beim Emre Can. Den däitsche Spiller vu Liverpool, och mat tierkeschen Originnen, huet d'Invitatioun vum Erdogan nämlech refuséiert.



