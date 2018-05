An de Final-4 haten et Déifferdeng, Feelen, Jonglënster a Keel gepackt.An der éischter Halleffinall konnt Déifferdeng sech mat 5:1 géint Keel behaapten. An der zweeter hat Lënster Feelen mat 5:0 geklappt.An der Finall stoungen dunn also Déifferdeng a Jonglënster.Do konnt Déifferdeng 2:0 a Féierung goen, well déi Déifferdenger den Hären-Dubbel an den Dammen-Dubbel gewanne konnten. Ma dunn huet Lënster egaliséiert, duerch eng Victoire am Dammeneenzel an am Häreneenzel.D'Decisioun huet also mussen am Mixed falen an do konnt sech Déifferdeng an engem entscheedenden drëtte Saz duerchsetzen an d'Coupe mat an de Süden huelen - deen éischte gréisseren Titel fir de BC Differdange.

Le Badminton Club Differdange remporte la Coupe du Luxembourg 2018

Dimanche dernier, les équipes de Kayl, Junglinster, Feulen et Differdange se sont données rendez-vous à la Coque pour le final-4 de la Coupe du Luxembourg 2018.



Après avoir battu Kayl 5-1, Differdange a pu assurer son ticket pour la finale. L'adversaire Junglinster a battu de son côté Feulen en demi-finale 5-0.



Differdange a fait les premiers points en finale en gagnant le double homme, composé de Mathieu Pohl et David Jaco (ancien champion belge) et le double fille, composé de Zoé Sinico, actuellement championne U17 et de Debbie Janssens.



Junglinster a néanmois pu revenir dans le match en gagnant le simple dames ainsi qu'un simple hommes pour jouer le mixed décisif.



David Hammes, capitaine de l'équipe differdangeoise et sa partenaire Debbie Janssens ont pu gagner ce match décisif contre Maxime Szturma et Marie Goedert dans 3 sets très serrés.



"Tout le club est très fiers de notre équipe", note le Président Tom Jager. "Nous avons pu construire une équipe très talentueuse avec nos jeunes talents et avec quelques joueurs expérimentés de niveau européen".



Cette Coupe du Luxembourg 2018 est le premier titre majeur dans l'histoire du BC Differdange.

Composition de l'équipe BC Differdange



Messieurs:

• Mathieu Pohl

• David Jaco

• David Hammes (c)

• David Brassel

• Felix Tastet

• Patrick Keil

Dames:

• Zoé Sinico

• Debbie Janssens

• Vanessa Barbieux

• Magalie Kemp