An der Futtball Europa League gëtt den Owend d'Final tëscht dem Olympique Marseille an Atlético Madrid gespillt. Mir weisen de Programm vu Club RTL.

REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken

Goal - de ganze Match: Déifferdeng-Diddeleng (13.05.2018) 6:0 wënnt den F91 beim FCD03 a kann de Championstitel feieren.

Hei fannt Dir de Livestream vun 20h45 Auer un.

D'Partie gëtt um véierel bis néng zu Lyon ugepaff. Den Atlético geet als Favorit an d'Partie, och wann den Trainer Diego Simeone gespaart ass, a kéint fir drëtte Kéier no 2010 an 2012 d'Fussball Europaleague gewannen. Zu Lyon gëtt iwwerdeems mat Krawalle gerechent, virun allem duerch Supporter vum Olympique Marseille, déi op Krichsfouss stinn mat de Fans vum Olympique Lyon. An der Vergaangenheet koum et reegelméisseg zu Ausernanersetzungen, wann déi zwee Veräiner géintenee gespillt hunn.



Zu eisem Stream:

Chaîne: Club RTL

20h00: Plateau

Studio : Anne Ruwet, Jean-Marc Ghéraille et Johan Walem

20h45: Marseille vs. Atletico Madrid

Commentaires: Marc Delire et Frederic Herpoel

Fin prévue : 23h00



Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vu Club RTL.