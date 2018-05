Decalage an der BGL Ligue/Reportage Jeff Kettenmeyer



Den F91 ass Champion, Nidderkuer Zweeten an d'Fola och nach op der drëtter Plaz europäesch dobäi.

D'Fola huet wuel 7:1 géint Rodange gewonnen, dëst allerdéngs schonns donneschdes, also 3 Deeg ier de Konkurrent ëm déi drëtt Plaz d'Jeunesse gespillt huet.



Rodange hat deen Ament nees keng Punkte kritt an d'Konkurrenz am Kampf géint den Ofstig wousst dëst also virun hiren eegene Matcher.



Den Directeur Sportif vun der Fola Pascal Welter wier éischter dofir, och deen zweetleschte Spilldag vum Championnat op deem selwechten Dag op enger fixer Auerzäit ze spillen.

De Pascal Welter war wuel iwwerrascht a betount, dass de Match net op Initiativ vun der Fola decaléiert gouf. Eng onglécklech Situatioun, well jee nodeem, wéi d'Resultat ass, ass eng aner Ekipp, déi méi spéit spillt, entweder héich motivéiert oder komplett demotivéiert. Doduerch kéint de Championnat e bësse verfälscht ginn, erkläert de Pascal Welter.

De President vun der LFL, der Lëtzebuerger Futtball Liga, de Romain Schumacher huet Versteesdemech weist awer drop hin, datt dëst éischter muss diskutéiert gi wéi kuerz virdrun.

Et kéint ee sécherlech doriwwer diskutéieren, ob et net besser wier, fir déi zwee lescht Spilldeeg zur gläicher Zäit ze spillen, ma dëst wier awer am Viraus gewosst gewiescht.

De leschte Spilldag gëtt e Samschdeg um 16.30 Auer ugepaff an hei komme Rodange a Rouspert nach a Fro fir direkt ofzesteigen, Stroossen probéiert dogéint d'Barrageplaz z'evitéieren.