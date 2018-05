Kann een, ouni virdrun a sengem Liewen Sport gemaach ze hunn, no 9 Méint laangem Training esou fit ze sinn, fir un engem Ironman deelzehuelen? Jo et geet. Dat hunn de Menn an de Nico bewisen.



Net nëmmen, dat se zesummen iwwer 45 Kilo verluer haten. Déi zwee sinn dunn och tatsächlech 2016 beim Ironman 70.3 zu Réimech ugetrueden an am Zil ukomm. An der Emissioun 3 Männer, 1 Wett hate si sech dëser Erausfuerderung gestallt. Wéi awer ass déi sportlech Karriär vun deenen zwee Männer weidergaangen?

Den Ironman 70.3 op Mallorca zitt all Joers dausende vu Sportler aus der ganzer Welt un. Viraussetzunge fir ze schwammen, mam Vëlo ze fueren an ze lafen sinn zu Alcudia, am Norde vum Land, ideal.

Ënnert den villen ënnerschiddlechen Nationalitéite sinn och e puer Lëtzebuerger mat um Start. Souwéi de Menn an de Nico. Dat dësen Ironman op der Insel kee Spadséiergank ass, dat wëssen och déi 2, obwuel si sech am Virfeld drop präparéiert hunn.

1,9 Kilometer schwammen, 90 Kilometer mam Vëlo an 21,2 Kilometer Lafen, obwuel déi 2 Lëtzebuerger dat schonn alles zu Réimech hannert sech bruecht hunn, gesi si hei op der Insel awer e puer ongewinnten Aspekter op sech duer kommen

Am Laf vu de Méint gouf aus dem Duo en Trio. Well mat hirem Succès hu si sech net nëmmen selwer, mä och nach anerer motivéiert.

Punkt 8 Auer lafen déi éischt Ironfraen a -männer nieft dem Hafen vun Alcudia an d Mier. Fir de Menn an de Nico dauert et awer eng gefillten Éiwegkeet, bis et un hirem Tour ass. An dann endlech ass et esouwäit. No 1,9 Kilometer am salzege Waasser geet et op de Vëlo.

90 Kilometer leien lo virun den Triathleten. Et ass keng einfach Streck an deen een oder aneren gëtt ënnerwee op. Net sou awer de Menn an de Nico. Si bäisse sech duerch an elo leien nach just 21,2 Kilometer zu Fouss virun hinnen.

Ugefeiert vun der Fanbase aus Lëtzebuerg packen si dann um Enn dat, wat vill Leit net fir méiglech gehalen hunn. Finisher beim Ironman Mallorca 2018.