🗨 Unser Vorstand Frank Wettstein: „Christian Titz hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit seiner inhaltlich geprägten Arbeit bewiesen, dass er der richtige Mann für unsere sportliche Neuausrichtung ist.“ pic.twitter.com/40M6BSnaTk — Hamburger SV (@HSV) May 16, 2018

Et ass dem Trainer bewosst, datt elo an der zweeter Liga nei a schwiereg Aufgaben op hien an d'Ekipp duerkommen. A genau déi Aufgaben huet een elo an de Fokus gestallt.Fir de Veräin ass et kloer, datt den Titz dee richtege Mann ass, datt hätt hien déi leschte Méint op der Bänk vum HSV gewisen.