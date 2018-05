© afp

E Mëttwoch den Owend stoung d'Finall vun der Europa League um Programm. Zu Lyon stounge sech vun 20.45 Auer un Olympique de Marseille an Atlético Madrid géigeniwwer. D'Ekipp vu Marseille konnt sech an der Halleffinall knapps géint Red Bull Salzburg duerchsetzen, dat no Verlängerung. Iwwerdeems konnt Atlético sech géint Arsenal London duerchsetzen, dat duerch d'Victoire am Retourmatch. Atlético Madrid huet op der Bänk awer weiderhin op den Trainer Diego Simeone misse verzichten, dat, well deen no sengem "Ausraster" am Allersmatch géint Arsenal nach ëmmer gespaart ass.Marseille hat de Match besser ugefaangen, huet d'Chancen awer net genotzt an an der 21. Minutt huet de Griezmann dëst äiskal ausgenotzt an den 1:0 markéiert. An der zweeter Hallschent war vun de Fransousen näischt méi ze gesinn an esou wënnt Atlético Madrid um Enn dann dach kloer mat 3:0 dës Finall.

De Resumé vum Match

D'Fransouse sinn engagéiert an d'Partie gestart, si wollten am eegene Land hiren Dram realiséieren an hir zweet international Coupe gewannen.D'Fransousen hunn d'Ufanksphas och komplett dominéiert, si hate méi Ballbesëtz, ware méi kreativ an der Offensiv a konnten och schonns an der 4. Minutt eng éischt ganz déck Chance verzeechnen.De Payet ass iwwer d'Säit gaangen an huet an der Mëtt de Germain fonnt, deen eng 100% Chance leiegelooss huet.Och no dëser Aktioun sinn d'Spuenier net esou richteg an d'Spill komm, si waren net aggressiv genuch an hu sech déif an déi eegen Hallschent drécke gelooss.An der 21. Minutt gouf et dunn awer déi kal Dusch fir Marseille. No engem béise Feeler an der Defense konnt de Griezmann senge Landsleit de Schock versetzen. De Luiz Gustavo huet de Ball zeréck op de Mandanda gespillt, deen huet de Ball duerch d'Mëtt op den Anguissa gepasst, deem de Ball versprongen ass. De Gabi konnt de Ball recuperéieren an huet en direkt an de Laf vum Griezmann gespillt, deen eleng virum Mandanda stoung an äiskal bliwwen ass an den éischte Gol vum Match markéiere konnt.An der 32. Minutt dunn ee weider Réckschlag fir Marseille. Hire Spillmaacher a Kapitän Dimitri Payet huet schwéieren Häerzens mat Tréinen an den Aen den Terrain wéinst enger Blessur misse fréizäiteg verloossen. Fir hien ass de Lopez op den Terrain gaangen.No der Féierung vun de Madrilene war d'Partie méi ausgeglach, och Atlético hat elo méi Iddien am Spill no vir, ma Marseille hat weider liicht d'Iwwerhand. Si hunn et ëmmer nees iwwer d'Säite probéiert, ma déi lescht Konsequenz an déi lescht Präzisioun huet gefeelt.Iwwerdeems huet d'Ekipp ëm de Griezmann ëmmer erëm op Feeler a Konterattacke gelauert. An der éischter Hallschent sollt awer näischt méi geschéien, esou dass et mat der 1:0-Féierung an d'Paus gaangen ass.De Vrsjalko, deen am Allersmatch géint Arsenal no nëmmen 9 Minutte Giel-Rout krut, hat och e Mëttwoch schonns an der éischter Hallschent Giel gesinn an dofir ass hien zur zweeter Hallschent net méi op den Terrain komm, fir hie gouf de Juanfran agewiesselt.Nom Säitewiessel huet Atlético dunn awer ee ganz anert Gesiicht gewisen. D'Rojiblancos stoungen immens héich a waren offensiv héich engagéiert a si goufe nawell séier dofir belount, well an der 49. Minutt huet de Koke, no engem Ballverloscht vu Marseille, de Ball perfekt an d'Schnëttstell, an de Laf vum Griezmann gespillt an deen huet de Ball iwwert de Mandanda an de Gol gelupft an domat war schonns eng kleng Virentscheedung gefall.Marseille war siichtlech geschockt vum 2:0, well déi kruten eng Zäit laang kee Fouss méi op de Buedem, dat well Atlético an dëser Phas immens souverän opgetrueden ass. A si haten d'Chance op ee weidere Gol. No engem Corner koum den agewiesselte Juanfran um éischte Potto zum Kappball, mee deen ass nëmme knapps laanscht de Potto gaangen.Marseille huet sech awer nach net opginn an et huet no vir probéiert, mee mat der 2:0-Avance am Réck hat Atlético elo esou vill Confiance getankt, dass si einfach ze staark waren an esou ass de Fransouse kaum méi eppes gelongen an d'Spuenier hunn op déi definitiv Entscheedung gedréckt.Marseille ass näischt méi agefall, si sinn einfach net méi no vir komm, och d'Awiesslung vum Mitroglou huet dem Spill vun de Fransousen net méi gehollef. D'Madrilenen hunn de Ball gutt duerch déi eege Rei lafe gelooss a si sou keng Risike méi agaangen.Dunn an der 81. Minutt war Atlético emol kuerz net opmierksam an dunn ass de Mitroglou awer geféierlech ginn. No enger Flank koum hie mam Kapp un de Ball, ma de Ball ass just widder de Potto gaangen. Do hätt et nach eemol kënne spannend ginn, wann deen eragaange wier.An der 88. Minutt gouf et dunn déi endgülteg Decisioun, de Koke huet de Ball opgeluecht fir de Gabi an deen huet fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.Fir Atlético Madrid ass et no 2010 an 2012 den drëtten Titel.