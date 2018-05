RTL-Informtiounen no bastelt den F91 Diddeleng scho monter um Kader fir déi nächste Saison an huet do e puer héichkaräteg Spiller am Bléck.

© pressphoto

Am Futtball kéint den F91 Diddeleng sech mat engem weideren däitsche Profi verstäerken. RTL-Informatiounen no soll et sech dobäi ëm de Fabio Leutenecker vum Chemnitzer FC aus der drëtter Bundesliga handelen. Den 28 Joer ale Rietsverteideger, deen awer och lénks spille kann, huet bis elo an senger Karriär 174 Matcher an der drëtter Liga um Bockel.Dann ass och ze héieren, datt déi zwee Thill-Bridder Oli a Sebastien zu Diddeleng am Gespréich sinn, respektiv zu Virton, dat ass nach net ganz kloer wou, well de Mäzen vum F91, Flavio Becca, jo och ewell beim belsche Veräin als Sponsor gehandelt gëtt.Och ze héieren ass, datt de Jordan Yéyé, offensive Mëttelfeldspiller vum FC Déifferdeng 03, d’nächst Saison am Trikot vun deenen Diddelenger géif oplafen.Den Arthur Abreu, een 23 Joer jonke Lëtzebuerger mat portugiseschen Originnen, deen am Moment bei der 2. Ekipp vu Vitoria Guimares spillt, an e lenke Mëttelfeldspiller ass, wär och beim F91 Diddeleng um Radar.