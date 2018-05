Sport: Am meeschte gelies

Den Albert Wetz a Romain Colle op hirer O.M. 665 S Superba 2000 vun 1925 (Startnummer 2), de Marc Lenert a Paul Welbes op hirem roude FIAT 508 CS Balilla Sport Speciale vun 1935 an de Vanni Curridor a Laurent Meyers op hierem Bugatti Type 38 Grand Sport vun 1927.

Soss nach um Depart si Starte wéi de Walter Roehrl, de Jochen Maas, de Jacky Ickx oder den Adrian Sutil.

No der 1. Etapp si Curridor/Meyers op Plaz 63, Wetz/Collé op 70 a Lenert/Welber op der 162.



D'Oltimer-Course Mille Miglia geet vu Brescia iwwer Cervia-Milano Marittima a Rom op Parma a vun do nees op Brescia. Dat ganzt bannent 4 Deeg, also vum Mëttwoch bis em Samschdeg.



