D'Finall ëm de Meeschtertitel am Basket bei den Dammen gëtt am Modus Best-of-three gespillt. An der 1. Finall hu sech d'Damme vu Steesel mat 80 op 70 géint den T71 Diddeleng duerchgesat. Kann den T71 sech um Samschdeg den Owend doheem revanchéieren oder ass et schonn déi méiglecherweis decisiv Finall?