REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken Goal - de ganze Match (19.05.2018)



Den Owend fält d'Decisioun, wie gewënnt d'Champions League? De Match gëtt um 20.45 Auer ugepaff a gëtt um 2. RTL an op RTL.lu iwwerdroen.Zu Kiew sti sech Real Madrid a Liverpool an der Champions League Finall géintiwwer. Zwou Ekippen, déi attraktive Futtball spillen, deemno versprécht et eng spannend a flott Finall ze ginn.Datt Real Madrid an der Finall steet ass u sech näischt neits, et ass schonns fir 4. Kéier an de leschte 5 Joer. Déi schlecht Nouvelle fir Liverpool ass, datt déi Kinneklech déi 3 Finalle virdrun all gewonnen hunn. D'Lescht Saison hat d'Ekipp vum Trainer Zinedine Zidane et fäerdeg bruecht, als éischt Ekipp den Titel ze verdeedegen, den RTL-Expert Paul Philipp zitt den Hutt.Liverpool huet awer genuch Optiounen, fir Real Madrid geféierlech ze ginn. Virun allem offensiv sinn déi dräi Stiermer, Mané, Firmino a virop de Mo Salah, deen dës Saison komplett explodéiert ass, net ze stoppen.Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.2. RTL20h3020h4523h00