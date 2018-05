© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Den Nationaltrainer Luc Holtz huet den Donneschdeg de Moien de Kader bekannt gi fir déi zwou Rendez-vousen.





De Luc Holtz iwwer de Maxime Chanot



De Maxime Chanot ass net bei deenen 23 Mann derbäi. De Luc Holtz betount, dass de Maxime Chanot gäre komm wier, ma de Veräin vun New York huet hien net fräigestallt. D'Situatioun wier awer och déi, dass hie sech blesséiert huet an elo nees am Training wier. Do misst een elo ofwaarden, ob en de Weekend an den Asaz kënnt an dono kéint een dann nach eemol nei Gespréicher lancéieren, fir ze kucken, ob de Chanot net awer erofkommen a spille kann.Déi zwee Test-Matcher sinn d'Generalprouf fir d'Nations League, déi am September ufänkt.

De Kader am Iwwerbléck

Youn Czekanowicz (La Gantoise/Belsch), Anthony Moris (Malines/Belsch), Ralph Schon (Stroossen)

Defense: Dirk Carlson (Grasshopper/Schwäiz), Laurent Jans (Waasland-Beveren/Belsch), Mathias Jänisch (Déifferdeng), Enes Mahmutovic (Middlesbrough/England), Kevin Malget (F91 Diddeleng), Marvin Martins (Jeunesse Esch), Jan Ostrowski (Frankfurt/Däitschland), Chris Philipps (Legia Warschau/Polen)

Mëttelfeld: Dan da Mota (Racing), Lars Gerson (Norrköping/Schweden), Christopher Martins (Bourg-Péronnas/Frankräich), Mario Mutsch (Nidderkuer), Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol/Moldawien), Leandro Barreiro (Mainz/Däitschland), Florian Bohnert (Schalke/Däitschland), Danel Sinani (F91 Diddeleng), Aldin Skenderovic (Elversberg/Däitschalnd), Olivier Thill (Nidderkuer), Vincent Thill (Metz/Frankräich)

Stuerm: David Turpel (F91 Diddeleng), Aurélien Joachim (Lierse/Belsch)