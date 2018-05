© afp

De Buffon stoung 17 Joer laang tëscht de Pottoe bei Juventus Turin. Iwwerdeems jiddereen domadder gerechent hat, dass de Buffon ee Schlussstréch ënnert seng Karriär géing setzen, huet de Buffon en Donneschdeg awer just annoncéiert, dass hien d'Juve verléisst.Op der Pressekonferenz huet hie betount, dass hie sech viru 15 Deeg sécher war, dass hien ophale géing, ma elo géif et nei Méiglechkeete ginn. No sengem leschte Match wëll de fréieren italieneschen Nationalspiller da bekannt ginn, wéi et mat senger Karriär viru geet.De Buffon huet schonns eng laang Karriär hannert sech. 23 Joer laang spillt hie schonn op professionellem Niveau Futtball. Hien huet zu Parma ugefaangen, ier hien 2001 bei d'Al Damm gewiesselt ass. Der Juve war hien ëmmer trei, och an deene ganz battere Momenter, ewéi nom Zwangsofstig an der Saison 2006/2007. Hien ass mat an déi 2. Liga gaangen an hat ee groussen Undeel um direkten Opstig.An der lescht gouf et batter Momenter an der Karriär vum Weltklass-Golkipp. Hien huet d'Finall vun der Champions League mat der Juve verluer an huet d'Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft mat Italien verpasst.Hie wëll elo awer nach déi lescht Momenter mat sengem Veräin genéissen an dono dann entscheeden, wéi et mat him virugeet.