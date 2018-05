© Alain Thill

No 7 Kilometer ronderëm de Séi zu Iechternach ass den Abiel Tesfu aus dem LTC no 24 Minutten an 52 Sekonnen als Éischten iwwert de wäisse Stréch gelaf. Um Podium stoungen nach de Niall Foley (LRSL) an den David Simon (LGE), si sinn Zäite vu 25 Minutten a 14 Sekonnen respektiv 25 Minutten a 27 Sekonne gelaf.