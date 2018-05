Sport: Am meeschte gelies

Den Didier Dechamps huet de Fekir vu Lyon an de Griezmann vum Atlético Madrid fir d'WM selektionéiert. © AFP

Frankräich zielt zu de Favoritte fir d'Futtball-Weltmeeschterschaft 2018 a Russland. An der Gruppephas waarde mat Australia, Dänemark an dem Peru awer scho keng einfach Géigner op d'Les Bleus.Den Didier Dechamps huet en Donneschdeg den Owend bekannt ginn, mat wéi engen 23 Spiller hien an d'Preparatioun fir d'WM geet.

De WM-Kader am Iwwerbléck

Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Alphonse Areola (PSG).Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (Olympique Marseille), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atlético Madrid).Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern München), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Ngolo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (FC Sevilla)Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Florian Thauvin (Olympique Marseille), Nabil Fekir (Lyon), Thomas Lemar (Monaco).