© AFP

Das Spiel ist aus, eine gute Ausgangsposition ist geschaffen, mehr noch nicht. Die Entscheidung fällt am Montag! #WOBKSV #immernurdu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/XjgxaswMFC — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 17, 2018

Am Allermatch vun der Relegatioun an der Däitscher Bundesliga huet sech en Donneschdeg den Owend de VfL Wolfsburg aus der 1. Bundesliga mat 3:1 géint Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga behaapt. D'Lokalekipp war iwwer wäit Strecken am Match déi besser Ekipp, ma Holstein Kiel ass an de leschten 10 Minutten erwächt an huet et nach eng Kéier spannend gemaach. Der Ekipp vum Markus Anfang sollt et awer net méi geléngen, de Réckstand ze verkierzen. De VfL huet deemno gutt Chancen, fir sech Péngschtméindeg am Retourmatch zu Kiel de leschten Ticket fir d'Bundesliga ze sécheren.De VfL ass mat vill Mutt géint Holstein Kiel an d'Partie gaangen. Mat engem fréie Pressing ass et hinne gelongen, d'Gäscht an den eegene Strofraum ze drécken. No 13 Minutte goufe si fir hiert Spill dann och scho belount. Nodeems de Knoche eng Flank vum Herrmann ofgefaangen hat, ass de Ball iwwert de Brekalo bei de Malli komm. Den Ex-Mainzer ass ouni gréisser Géigewier an de Strofraum gezunn an huet do de Ball eriwwer op de Steffen geluecht. De Spiller vu Wolfsburg huet et aus 8 Meter probéiert, ma de Kipper Kronholm konnt dëse Schoss nach ofwieren. Am Noschoss huet den Origi de Ball dunn awer nach an de Gol gesat. Den 1:0 fir d'Haushären.Vu Kiel huet een net ganz vill am Match gesinn. An der 34. Minutt waren d'Störche dunn awer op Zack. D'Wolfsburger-Verteideger haten nämlech net richteg opgepasst an esou konnt de Schindler aus kuerzer Distanz de Ball iwwert d'Linn drécken. Den 1:1 fir Holstein Kiel.Nach virun der Paus konnt d'Ekipp vum Bruno Labbadia de Feeler nees gutt maachen. De Brekalo huet an der 40. Minutt de Ball aus 17 Meter an de Filet gesat an esou nees fir d'Féierung vu Wolfsburg gesuergt.Et war eng verdéngten 2:1 Féierung fir de VfL no der éischter Hallschent.No der Paus huet d'Ekipp vum Markus Anfang e bësse méi Initiative gewisen, ma huet weider Tempo a Präzisioun an hirem Spill vermësse gedoen. An der 56. Minutt huet du Wolfsburg op en Neits gewisen, datt een déi besser Ekipp ass. Den Origi huet ee Pass aus dem Mëttelfeld mam Réck zum Gol ugeholl, ass vu riets an d'Mëtt gezunn, fir do de Ball weider op de Malli ze ginn. Dësen huet virum Kronholm d'Nerve behalen, ass laanscht de Kipper gezunn an huet de Ball aus 5 Meter an de Gol geschoss. Den 3:1 fir de Bundesligist.An de Minutten nom Ausbau vun der Féierung huet Wolfsburg de Match kloer dominéiert a vu Kiel huet ee bal näischt méi gesinn. Ma d'Gäscht huet een trotzallem nach net dierfen ofschreiwen, well an der 71. Minutt hat de Mühling awer nach bal fir den 2:3 gesuergt. No enger Flank vum Drexler huet de Mühling de Ball aus 17 Meter nëmme ganz knapp laanscht de Gol gesat.An de leschten 10 Minutten ass Kiel zu Wolfsburg dunn dach nach erwächt. Si hunn op eng Kéier monter no vir gespillt an den 2. Gol gesicht. An der 82. Minutt hate den Duksch dësen och um Fouss leien. De fréiere Spiller vu Borussia Dortmund an "Torschützenkönig" an der 2. Bundesliga huet de Ball aus 14 Meter laanscht de Gol gesat.Dem Veräin aus der 2. Bundesliga ass kee Gol méi gelongen, sou datt Wolfsburg um Enn mat 3:1 gewënnt.