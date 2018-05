© AFP

De Gareth Southgate setzt bei der Futtball-WM, déi vum 14. Juni bis de 15. Juli dauert, op d'Jugend. Am 23er-Kader fir den Tournoi stinn nieft de Routinieren Gary Cahill an Harry Kane och zwee Spiller, déi bis ewell nach keen Asaz mat der englescher Nationalekipp haten. Et sinn dat de Golkipper Nick Pope an den Trent Alexander-Arnold.An der Gruppephas kritt England et mat Tunesien, Panama an der Belsch ze dinn.

De WM-Kader am Iwwerbléck



Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verteidegung: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones, Ashley Young (Manchester United)

Mëttelfeld: Eric Dier, Dele Alli (allebéid Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Stuerm: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal) Harry Kane (Tottenham)