Beim FC Déifferdeng 03 leeft d’Sich no engem neien Trainer, no enger ratéierter Saison, op Héichtouren.

© pressphoto (Archiv)

RTL-Informatiounen no solle sech eng Rei Membere vum Comité de Guy Hellers um Trainerstull kënne virstellen. Vun der neier-aler Philosophie vum FCD03 hier, fir nees méi op Spiller aus der eegener Jugend an allgemeng vu Lëtzebuerg ze setzen, kéint dat och passen.



De fréiere Lëtzebuerger Futtball-Nationaltrainer huet ëmmer betount, datt hien am léifste mat Jonken zesummeschafft.

Donieft sollen awer och den Arno Bonvini an de fréiere Spiller vun Déifferdeng Stéphane Léoni eng Piste sinn.