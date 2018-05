© AFP

Hien huet säi Kontrakt nach virun der WM a Russland bis 2020 verlängert. Dat mellen um Freideg de Moie belsch Medien. Hien hat di belsch Nationalequipe iwwerholl, wéi d'Diables Rouges 2016 bei der Futtball-EM an der Véierelsfinalle eliminéiert gi waren.



Bei der WM a Russland sinn d'Belsch ee vun de Favoritten. Si preparéiere sech aktuell zu Tubize op d'Weltmeeschterschaft, déi de 14. Juni ufänkt. Si kréien et an der Virronn am Grupp G mat Panama, Tunesien an England ze dinn.