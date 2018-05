No der éischter an der zweeter Instanz kruten 12 vu 14 Veräiner aus der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball eng UEFA-Lizenz fir d'nächst Saison. Mat der US Esch an dem FC Rodange 91 kruten zwee Clibb déi Lizenz awer net.



Am Communiqué vun der FLF heescht et: „en raison de violations des critères financiers du Manuel national.“ An dësem Fall heescht dat, datt déi zwee Veräiner keen Audit maache gelooss hunn, dat awer eng vun den Haaptfuerderunge vun der UEFA ass, fir eng Lizenz ze kréien.