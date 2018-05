© Eric Karier

© Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier « ZréckWeider »

Virum leschte Spilldag war schonns kloer wéi eng Ekippen ënnert de leschte véier géinge stoen, mee et war nach net ganz sécher, wien direkt géing ofsteigen a wien d'Barrage-Matcher nach spillen dierft. Mamer krut Besuch vum Tabelleleschte vu Keel, Gréiwemaacher krut et mat Käerjeng ze dinn an den FF Norden huet zu Sandweiler gespillt.Gréiwemaacher steet no Keel-Téiteng als zweeten Ofsteiger fest, si hunn e Freideg mat 1:6 géint Käerjeng verluer. Mamer wënnt mat 4:1 géint Keel-Téiteng a verléisst domat déi direkt Oftigsplaz. Den FF Norden 02 deelt 3:3 mat Sandweiler a muss och an d'Barragen.Och war nach net ganz kloer, wien 1. géing ginn an der Éierepromotioun, d'Etzella oder Rëmeleng. Um Enn gewënnt d'Etzella kloer mat 4:0 géint Ierpeldeng a ka sech domat déi 1. Plaz an der Éierepromotioun sécheren, dat viru Rëmeleng, déi mat 3:0 géint Kanech gewonnen hunn.

All d'Resultater vum Freideg:

Rëmeleng - Kanech 3:1Etzella Ettelbréck - Ierpeldeng 4:0Mäertert-Waasserbëlleg - Millebaach 3:0Wolz - Hesper 3:0Sandweiler - Norden 3:3Mamer - Keel-Téiteng 4:1Käerjeng - Gréiwemaacher 6:1