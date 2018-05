© pressphoto Archiv

E Freideg den Owend war et fir dem Laurent Jans seng Ekipp esou ee richtege Match, fir ze vergiessen. Kortrijk konnt nämlech an der 34. Minutt duerch de Perbet a Féierung goen, dat nodeems hie vum de Smet lancéiert gouf. Kuerz virun der Paus gouf et dunn eng rout Kaart fir dem Lëtzebuerger säin Teamkomerod, den Angban.Kuerz nom Säitewiessel dunn den 2:0 fir d'Gäscht, déi Kéier konnt den Ajagun markéieren. Dunn awer ee Liichtbléck fir d'Formatioun vu Waasland-Beveren. De van Damme huet de Ball fir den Ampomah opgeluecht an dee konnt op 1:2 verkierzen. Et sollt awer einfach net hiren Dag sinn, well an der 60. Minutt huet de Kiese Thelin een Eelefmeter verschoss an esou den Ausgläich verpasst.An der 91. Minutt huet den Hoxha dunn nach fir 3:1-Schlussresultat gesuergt. Domat steet Waasland-Beveren op der zweetleschter Plaz mat 8 Punkten aus 10 Matcher. De Laurent Jans stoung déi komplett Partie iwwer um Terrain.