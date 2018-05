© René Scho

© René Scho

Um leschte Spilldag an der BGL Ligue huet sech den aktuelle Champion F91 mat 3:2 géint Hueschtert behaapt, de Progrès Nidderkuer klappt de Racing mat 4:2, Péiteng verléiert 0:2 géint RM Hamm Benfica a Mondorf spillt doheem 2:0 géint Déifferdeng.Am Escher Derby konnt sech d'Jeunesse mat 2:1 géint US Esch duerchsetzen, Rodange verléiert doheem 2:3 géint Stroossen an Rouspert wënnt 2:1 géint d'Fola. Rodange an US Esch spillen domat an der nächster Saison an der Éirepromotioun an Rouspert muss an de Barragematch.Diddeleng, de Progrès Nidderkuer an d'Fola spillen an der nächster Saison international.D'Resultater vum leschte Spilldag an der Iwwersiicht:- Fola 2:1 (1:1)0:1 (Seydi/30'), 1:1 (Gaspar/41'), 2:1 (Gaspar/54')- Racing-Union 4:2 (2:1)1:0 (Thill S./10'), 2:0 (Karapetian/32'), 1:2 (Shala/45'), 1:3 (Thill O./56'), 2:3 (Osmanovic/69'), 2:4 (Thill S./69')Rodange -2:3 (1:2)0:1 (Mondon/15'), 1:1 (Guerrab/31'), 1:2 (Agovic/44'), 2:2 (Kouakou/74'), 2:3 (Schulz/95')- Union Titus Pétange 2:0 (1:0)1:0 (Souto/25'), 2:0 (Mata/49')- US Esch 2:1 (0:0)1:0 (Stumpf/79'), 1:1 (Dione/88'), 2:1 (Steinbach/91')- Déifferdeng03 2:0 (0:0)1:0 (Natami/52'), 2:0 (Soares/58')- Hueschtert 3:2 (2:2)1:0 (Turpel/5'), 2:0 (Turpel/24'), 2:1 (Stumpf/28'), 2:2 (Wang/39'), 3:2 (Turpel/52')