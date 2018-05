Jonglënster ass an der éischter Hallschent nervös opgetrueden an hat Schwieregkeete géint Izeg hiert Spill opzezéien. Izeg stoung hanne gutt an huet no vir ëmmer nees e puer gutt Attacke lancéiert.D‘Ekipp vu Jonglënster wollt awer onbedéngt e Samschdeg den Owend de Championstitel gewannen. An der 32. Minutt konnt Jonglënster dunn awer, ënnert den Ae vun de Beetebuerger Dammen, duerch d‘Bianca Schmitz a Féierung goen. Mat dësem Stand goufen och d‘Säite gewiesselt.Déi zweet Hallschent hat denkbar schlecht ugefaange fir d‘Lënster Dammen, dat well nëmmen 30 Sekonnen nom Upaff d‘Da Silva ausgläiche konnt. Dunn ass d‘Nadine Tangeten awer esou richteg waarmgelaf. D‘Spilleri vu Jonglënster konnt an der 64. Minutt den 2:1 markéieren. Nëmme kuerz Zäit drop ass si erëm an de Strofraum gezunn a war just duerch ee Foul ze stoppen. D‘Oswald huet sech där Saach ugeholl an huet vum Punkt getraff.An der 73. dunn d‘Entscheedung an dëser Partie an och d‘Entscheedung ëm de Championstitel. D‘Tangeten konnt do nämlech de 4:1 markéieren. An der 90. Minutt huet d‘Olivieri du fir de 5:1 gesuergt an an der 92 huet d’Tiberi fir d’6:1-Schlussresultat gesuergt an domat ass et de 6. Championstitel fir d‘Lënster Dammen.