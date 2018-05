Fir Eintracht Frankfurt ass et domat den éischte Pokal an 30 Joer, de leschten gouf am Joer 1988 gewonnen. Frankfuert huet sech mat dëser Victoire ganz niewenbäi och nach fir Europa League qualifizéiert.Frankfurt koum an der éischter Halschent duerch eng gutt Defense zu ville Konteren. Den Ante Rebic hat dovun profitöiert a seng Equipe schon an der 11. Minutt fréi mat 1:0 a Féierung bruecht. Bayern hat Problemer mat der agressiver Spillweis vu Frankfurt a konnt selten säin Spill opbauen. Et hat einfach u Kreaktivitéit gefeelt beim Rekordmeeschter. Frankfurt loung an der Paus mat 1:0 a Féierung.Nom Säitewiessel hunn d'Bayern wéi ausgwiesselt gespillt an vill Drock no fir gemaach. An der 53. Minutt konnt Bayern München duerch de Robert Lewandowski nees ausgläichen.