Den Equipage Juan TONCONOGY a Barbara RUFFINI gewannen op hirer Alfa Romeo 6C 1500 GS „Testa Fissa“ vun 1933. No 2013 an 2015 schreiwe si sech fir déi 3. Kéier an de Palmarès vun dësem Rallye an.



Den Albert WETZ a Romain COLLE kommen mat hirer O.M. 665 S MM Superba 2000 vun 1927 als 57st un an de

Vanni CURRIDOR mam Laurent MEYERS um Bugatti T38 vun 1927 ginn am Schlussklassement déi 76st.



384 Autoen hunn d‘Arrivée zu Brescia gesinn.