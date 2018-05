Bei de Seniore-Weltmeeschterschaften am Sportkeelen zu Eygelshoven an Holland konnt sech Lëtzebuerg op en Neits e Weltmeeschtertitel sécheren.

An enger spannender Finall an der Disziplin Team-Dubbel-Mixed konnte sech d'Doris Melo an den Alberto Bargagna (809 Holz) mat 3 Keelen Avance (806 Holz) op Däitschland de Weltmeeschtertitel kropen. Déi 3. Plaz an dëser Disziplin war och fir Lëtzebuerg. D'Colette Hoffmann an de Jean-Marc Hoffmann hu sech Bronze geséchert.