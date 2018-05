© afp

Den Neuville steet domadder am Generalklassement vum Rallyesport virum Fransous Sebastien Ogier. No 6 vun 13 WM-Leef huet hien elo 119 Punkten, de Weltmeeschter Ogier kënnt op 100 Punkten.De Belsch Neuville konnt no 20 Prüfungen seng 8 Rallye gewannen an dat esouguer an 8 verschidden Länner. Fir Hyundai Pilot war et déi zweete Victoire an dësem Joer.