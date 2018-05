© twitter

E Sonndeg stoung an der polnescher Liga de leschte Spilldag um Programm. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Chris Philipps stoung virum leschte Spilldag op der éischter Plaz, dat 3 Punkte virun Jagiellonia. Warschau krut et e Sonndeg allerdéngs mam Tabellendrëtte Lech Posen ze dinn. D'Ekipp mam Lëtzebuerger Chris Philipps huet also op d'mannst 1 Punkt gebraucht, fir sech de Championstitel ze sécheren.Legia Warschau war an der 81. Minutt mat 2:0 géint Lech Posen am Avantage, dat duerch d'Goler vum Antolic an der 9. Minutt a vum Kucharczyk an der 69. Minutt. De Chris Philipps stoung an der Startformatioun a gouf och net ausgewiesselt. De Match gouf allerdéngs an der 81. Minutt wéinst de Fans vun der Lokalekipp ofgebrach.

Mat dëser Victoire séchert Warschau sech den 13. Championstitel. Et ass den zweeten Titel an der Karriär vum Lëtzebuerger Nationalspiller. Domat huet de Chris Philipps dann och elo d'Méiglechkeet, fir sech mat Legia Warschau fir d'Champions League ze qualifizéieren.

Skandal w Poznaniu. Kibice Lecha wdarli sie na boisko @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/AAggd0RMCA — Mirek Szczepanik (@MirekSzczepanik) 20. Mai 2018