D'Anetta Mosr ass eng éischte Kéier an der Kategorie ënner 70 Kilo un den Depart gaangen. D'Lëtzebuergerin huet 2 Matcher gewonnen, dat géint d'Marlene Winter an d'Maria Qualizza, ier si an der Halleffinall géint d'Dana Tibilova aus Russland verluer huet.De Kampf fir déi drëtt Plaz huet d'Anetta Mosr géint d'Aleksandra Askarova gewonnen. Et ass dat déi 1. Medaile fir Lëtzebuerg bei engem Juniors European Cup, deen awer relativ schwaach besat war, et ware just 9 Judoka am Anetta Mosr senger Kategorie dobäi.De Claudio dos Santos war e Samschdeg an der Kategorie ënner 73 Kilogramm an d'Aachtelsfinall komm. Den Nick Kunnert verléiert am 1. Tour.