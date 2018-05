Direkt an där éischter final vun e Sonndeg de Mëtten, den 200 Meter Crawl gouf et aus Lëtzebuerger Siicht eng Victoire.

De 16 Joer jonke Jacques Schmitz konnt sech géint d'Konkurrenz duerchsetzen an dobäi eng nei perséinlech Beschtzäit realiséieren.

An där selwechter Disziplin, just an enger anerer Alterskategorie, wollt de Bob Sauber dat realiséieren, wat säi Club-Komerod, de Jacques Schmitz den Dag virdrun erreeche konnt, nämlech d'Qualifikatioun fir d'Jugend-EM dëse Summer.

Um Enn gewënnt de Bob Sauber wuel dës Course, d'Deceptioun d'Qualifikatioun net gepackt ze hunn, war dem 17 Joer jonke Schwëmmer awer unzegesinn.

Bei den Damme realiséiert d'Laura van der Schrick an der Finall vun den 100 Meter Réck déi éischte Plaz.

D'Schwëmmerin vum Swimming Lëtzebuerg konnt mat 1 Minutt, 7 Sekonnen an 48 Honnertstel och eng nei perséinlech Beschtzäit realiséieren.

Duerno waren d'Aen op de Remi Fabiani geriicht, d'Nowuess-Hoffnung vum Déifferdenger Club konnt sech e Samschdeg Owend nach op den 100 Meter Crawl mat engem staarke Chrono vun 52 Sekonnen a 64 Honnertstel fir d'Jugend-EM qualifizéieren.

E Sonndeg de Mëtte stoung de Remi Fabiani an der Finall vun den 100 Meter Réck an do ass fir de 17 Joer jonke Schwëmmer eng weider perséinlech Beschtleeschtung erausgesprongen, och wann hei nach dräi Zéngtel feelen, fir d'Qualifikatioun fir d'Jugend-EM Perfekt ze maachen.

Da gouf et nach op den 200 Meter Brasse bei den Hären een Duell tëscht dem Ricky Rolko an dem Yann van den Bossche.

Mam besseren Ausgang fir de Ricky Rolko, deen den 2. gëtt, de Yann van den Bossche kënnt um Enn op déi 4. Plaz.

De Bilan vun dësem 50. CIJ Meet ass relativ séier gemaach, vill perséinlech Beschtzäite si geschwomme ginn a virun allem eng Qualifikatioun fir d'Jugend-EM ass dobäi komm.

Déi responsabel vun dësem Meeting hunn dem Dani Feilen dann nach Merci gesot fir déi laangjäreg Hëllef bei der Organisatioun vum CIJ Meet.

Och wann an Zukunft d'Konzept vum CIJ Meet sécherlech iwwerduecht muss ginn, wëll een un d'Participants-Zuelen an d'Performancen aus vergaangene Joren nees erukommen.