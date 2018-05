Ardennen Cup mam Marc Holtz (20.05.2018) Als Virbereedung op d'Europameeschterschaften, déi am Juli an Holland ofgehale ginn, leeft zanter e Samschdeg den Ardennen Cup am Pool Billard.

Et gëtt en Holtz am Futtball an et gëtt een am Billard. De Luc Holtz war 54 mol international an ass aktuellen Futtball-Nationaltrainer.De Marc Holz ass säi Brudder a war als Junior Europameeschter am Pool Billard. Hautzedaags geet et ee gudde Crack méi lues beim 40 Järegen.Praktesch ouni Training hëlt de Marc Holtz um Ardennen Cup deel, als Merci fir den Organisateur, virop dem Papp vun der Kompetitioun a wéinst de soziale Kontakter.Et gëtt op 28 Dëscher gespillt, déi nom Turnéier erëm an de Schapp komme fir ee Joer. Fir en Turnéier um Top-Niveau z’organiséieren, dofir misst massiv an d’Beliichtung investéiert ginn.D’Kompetitioun gëtt am Livestream iwwerdroen, e Samschdeg hu sech der anscheinend 90.000 dëst Evenement an Amerika ugekuckt a 60.000 an Europa.Mam Rachel Meyer hat de Lëtzebuerger Pool Billard och schonn eng Jugend-Europameeschterin an hire Reien.An enger relaxer Tenue däerf just an den Ausscheedungen gespillt ginn. E Méindeg stinn dann d’Finallen um Programm, dat dann a professioneller Kleedung.