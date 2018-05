Victoirë fir Max Lallemang a Jessica Schaaf (20.05.2018) Eng Woch nom Marathon hat den CA Fola e Samschdeg fir déi 12. Kéier op den Escher Südstroum Trail invitéiert.

Zanter e puer Joer geet d’Popularitéit vum Trail reegelméisseg an d’Luucht. Ëmsou méi ass déi kléng Zuel vun 100 Participanten zu Esch erstaunlech. Gewëss et ass den Ufank vun der Päischtvakanz an eng Woch nom Marathon.De Parcours ass gutt gezeechent, ass interessant an et ass alles dran, wat d’Häerz vun engem Trailleefer méi schnell schloen deet, heiansdo ze vill séier.De Max Lallemang huet d’Faarwe vum Organisateur héichgehalen. De Folas-Athlet gewënnt virum Geistor a Molitor.Och d’Jessica Schaaf ass an der Fola lizenzéiert a gewënnt bei den Damme virun Nobili a Kersch.