Och zu Nürnberg huet d'Lëtzebuergerin et gepackt, fir sech an der Qualifikatioun duerchzesetzen.

D’Mandy Minella (WTA-308) huet d’Qualifikatioun beim WTA-Dammen-Tennis-Tournoi zu Nürnberg no staarker Leeschtung iwwerstan. An der 1. Ronn huet d’Lëtzebuergerin d’Tête de série Nummer 1 Denisa Allertova (Cze-WTA-102) eliminéiert. Am 2. a leschten Tour huet d’Minella d’Olga Ianchuk (Ukr-WTA-240) kloer mat 6-2, 6-1 geklappt.



An der 1. Ronn vum Haapttableau kritt d’Spillerin vun der Spora et lo um Méindeg Moien um 11 Auer mam Alison Riske (USA-WTA-105) ze dinn.

Da krut d’Mandy Minella awer och nach déi gutt Nouvelle, datt si mat hirem protected ranking vun hirer Babypaus, zu Roland Garros, duerch 2 Ofsoe vum Agnieszka Radwanska aus Polen an dem Monica Puig aus Puerto Rico, direkt am Haapttableau steet.

Beim 2. Grand Slam vum Joer sinn domat 2 Lëtzebuerger, och de Gilles Müller, am Haapttableau, deen nächste Sonndeg ufänkt.