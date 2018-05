© AFP

D'Schwäiz hat bal e ganz grousst Sport-Märchen am Äishockey geschriwwen. Um Schluss vum drëtten Drëttel (1:1, 1:1, 0:0) stoung et gläich, genau wéi no der Verlängerung, a via Penalty huet den Titel missten entscheed ginn. Bis dohin haten déi Schwäizer Underdogs sech gutt verkaf, wéi schonn de ganzen Tournoi iwwer, a ware souguer zwee Mol mat 1:0 an 2:1 a Féierung gaangen. Ma dunn via Penalty hu si sech géint d'Schwede misste geschloe ginn.Schweden ass dann elo déi 10 Kéier Weltmeeschter an hunn hiren Titel vun 2017, dee si och via Penalty géint Kanada konnte gewannen, verdeedegt. Fir d'Schwäiz, déi d'Iwwerraschungsekipp vum Tournoi waren, ass Sëlwer erausgesprongen. Bronz ass un d'USA gaangen, déi sech mat 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) géint Kanada konnten duerchsetzen.