Well den CAEG net genuch fräiwëlleg Hëllef konnt zesummentrommelen, muss een déi 14. Editioun vum Musel-Triathlon vum 27. Mee ofsoen.

Impressioun vum Triathlon vu Wäisswampech (2016) © Willy Schneider / RTL (Archiv)

Déi 14. Editioun vum Musel-Triathlon zu Gréiwemaacher, déi den nächste Sonndeg sollt sinn, muss ofgesot ginn. Wéi d’Organisateuren matdeelen, géifen et net genuch Benevoler ginn. Esou kéint d’Sécherheet während dem Sportsevenement net garantéiert ginn. D’Leit, déi sech schonn ageschriwwen a bezuelt hunn, kréien hir Suen zeréck heescht et am Schreiwes.

Liebe Athleten,

Leider müssen wir als Verantwortliche vom CAEG euch mitteilen, dass wir durch einen Mangel an freiwilligen Helfern, die Sicherheit bei unserer nächsten Veranstaltung nicht garantieren können und somit den 14. Moseltriathlon absagen müssen !

Das Startgeld wird euch selbstverständlich zurück überwiesen.

Bei weiteren Fragen bitte melden unter info@caeg.lu

Der Vorstand

Chers athlètes,

Malheureusement, les responsables du CAEG doivent vous informer que, suite à un manque de volontaires, le 14ième Triathlon sera annulé !

Les frais d’inscriptions vous seront évidemment remboursés.

En cas de questions, n’hésitez pas à vous adresser au info@caeg.lu



Le comité